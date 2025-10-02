16.7 C
L’Oreal, Balooch: “Aiutiamo la bellezza con la tecnologia e l’Ia”

(Adnkronos) – L’Orèal protagonista all’Italian Tech Week di Torino con la Beauty Tech. Guive Balooch, Global Managing Director, Augmented Beauty & Open Innovation di L’Oréal, è intervenuto dal palco delle Ogr, location dell’edizione 2025 dell’evento, per il talk ‘Designing time: how science and tech are redefining aging. “Credo che il significato di Beauty Tech abbia molte sfaccettature – afferma Balooch – Oggi abbiamo tecnologie che contribuiscono a quasi tutto ciò che realizziamo nel campo della bellezza. A partire dai servizi, dove abbiamo dispositivi, strumenti per diagnosi e servizi digitali; dal nostro nuovo asciugacapelli, AirLight Pro, al nostro nuovo dispositivo per microaghi, Nano Resurfacer, per offrire prestazioni davvero migliorate per quanto riguarda i prodotti di bellezza ai nostri consumatori. Vogliono di più, vogliono di meglio. Vogliono sapere qual è il prodotto giusto per loro. Tutto ciò fa parte della Beauty Tech”. 

“C’è poi un altro aspetto della Beauty Tech che ci consente di innovare più velocemente all’interno di L’Oréal – aggiunge Guive Balooch – Come possiamo usare l’intelligenza artificiale, il calcolo, per riuscire a trovare la prossima molecola stellare molto più rapidamente di quanto potessimo fare prima? per questo ora stiamo utilizzando diversi modelli di intelligenza artificiale nei laboratori per riuscire a realizzare prodotti più velocemente, per riuscire a creare molecole migliori più velocemente. Quindi la Beauty Tech è qualcosa che davvero migliora la bellezza grazie alla tecnologia”. 

“Per quanto riguarda il nostro attuale modello di innovazione, abbiamo davvero una visione a 360 gradi – prosegue Balooch – Stiamo lavorando a soluzioni il più possibile integrate, basate sui dati, sul digitale, sull’intelligenza artificiale, con dispositivi che aiutano a migliorare le prestazioni e a offrire alle persone non solo un’esperienza di bellezza O2O, ma anche un livello di bellezza più elevato”.  

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

