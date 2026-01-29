9.2 C
Firenze
giovedì 29 Gennaio 2026
Loredana Lecciso e l’odio social: “C’è ancora nostalgia di Al Bano-Romina”

(Adnkronos) –
Loredana Lecciso ha raccontato ospite oggi a ‘La volta buona’ di essere ancora oggi bersaglio di critiche sui social. Commenti “cattivi” che arrivano dalla nostalgia di una parte del pubblico per la storica coppia formata da Al Bano e Romina Power. “Tanti riversano su di me odio social perché sono nostalgici della coppia. Vorrebbero imporre i loro desideri nostalgici che non trovano riscontro nella realtà dopo 25 anni”, ha spiegato Lecciso sottolineando come questo tipo di atteggiamento continua a essere presente ancora oggi nonostante siano trascorsi 25 anni.  

Con grande dispiacere, Lecciso ha ammesso che a colpirla maggiormente è l’età di chi scrive questi commenti al veleno: “Purtroppo è così. Io apro i social e leggo anche le critiche, provo dispiacere e amarezza quando vedo signore, magari con nipotini, che scrivono cose durissime. Non oso mai immaginare mia mamma che scrive sui social cose così cattive”.  

Loredana Lecciso ha spiegato di rispondere ma con grande educazione: “I social non guardano in faccia nessuno, io rispondo con molta educazione e rispetto, mio padre mi ha insegnato così”. 

