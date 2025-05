L’oro nel fioretto Di Francisca: “Io vittima di bullismo da ragazzina e ora online”

(Adnkronos) – “Il bullismo purtroppo c’è sempre, io l’ho vissuto sia da ragazzina, in maniera indiretta da alcune compagne schermitrici, sia da grande, recentemente. L’importante è che non ci sia silenzio, chi sta vicino a chi ne è vittima deve accorgersene, deve ascoltare, deve capire”. Così all’Adnkronos la medaglia d’oro nel fioretto individuale e a squadre alle Olimpiadi 2012 Elisa Di Francisca, a margine della Maratona Bullismo, durante cui è stato presentato il primo rapporto dell’Osservatorio nazionale bullismo e disagio giovanile al Palazzo dell’Informazione dell’Adnkronos a Roma. La campionessa si è concentrata sulla sua esperienza, lei vittima di bullismo sui social dopo alcune dichiarazioni in tv: “Per me il problema non sono le critiche ma sono gli insulti gratuiti. Questa cosa dell’insulto libero e gratuito è una grande piaga. Io comunque ho parlato con chi mi sta accanto, ho denunciato e sono andata avanti perché bisogna essere forti e fortunatamente lo sono” dice Di Francisca. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)