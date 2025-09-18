31.7 C
Firenze
giovedì 18 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Lotito: “Falso che io sia malato, guiderò la Lazio ancora a lungo”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Le voci che mi vorrebbero malato sono totalmente false e prive di ogni fondamento”. E’ quanto ha scritto il presidente della Lazio Claudio Lotito in una nota, pubblicata sul sito ufficiale del club biancoceleste, circa “alcune notizie circolate nelle ultime ore”.  “Per quanto riguarda le telefonate rese pubbliche, si tratta di conversazioni private, diffuse senza alcuna autorizzazione” aggiunge. “Ho dato mandato ai miei legali di rivolgersi al Garante della privacy e all’Autorità giudiziaria per la tutela dei miei diritti”. “È evidente come tali notizie, artefatte e prive di verità, abbiano il solo scopo di destabilizzare l’ambiente e l’immagine della S.S. Lazio, società quotata in Borsa e, quindi, sottoposta a regole di massima trasparenza e responsabilità – sottolinea Lotito -. Sono felice di confermare ai nostri tifosi che continuerò ancora a lungo a guidare la S.S. Lazio con la stessa determinazione e lo stesso senso di responsabilità che mi hanno sempre contraddistinto, continuando in una gestione solida che porterà il club a operare con forza e stabilità per altri 125 anni di storia”.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
31.7 ° C
32.8 °
29.3 °
33 %
2.1kmh
0 %
Gio
29 °
Ven
32 °
Sab
32 °
Dom
31 °
Lun
29 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

carabinieri (19)Almanacco (14)elezioni regionali Toscana 2025 (13)incendio (10)vigili del fuoco (9)Serie C (9)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati