Lotito show a Parma: gioca a biliardino e… sbaglia un rigore – Video

Claudio Lotito show al Festival della Serie A di Parma. Il presidente della Lazio ha presenziato oggi, sabato 7 giugno, all’evento organizzato dalla Lega del campionato italiano concedendosi anche qualche momento di svago e divertimento. Lotito si è infatti reso protagonista di un’accesa partita a biliardino, esordendo con un “mo’ ti faccio vedere come si gioca” e mostrando una buona rapidità di polso e mettendo in difficoltà l’avversario di giornata. “È un po’ di tempo che non ci gioco”, ha detto durante la partita, prima di mettere a segno un altro gol. Lotito ha poi accolto a canto a lui un giovane tifoso, incoraggiandolo con un “bravo”. Poi il presidente della Lazio si è spostato in un altro stand che in questi giorni sta animando il Festival della Serie A. Qui Lotito si è cimentato con i calci di rigore, fondamentale costato l’eliminazione dall’Europa League alla sua Lazio contro il Bodo Glimt, e che anche in questo caso non si sono mostrati ‘amici’ dei colori biancocelesti. Il presidente e senatore di Forza Italia ha infatti mancano la porticina, non riuscendo a giocare di sponda e si è sciolto in una risata, provocando le urla di incitamento del pubblico. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)