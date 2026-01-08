Lotteria Italia, a Roma caccia al nuovo milionario: “Qui al bar non verrà…”

4 C
Firenze
giovedì 8 Gennaio 2026
(Adnkronos) – A un paio di giorni dall’estrazione, resta avvolto nel mistero il vincitore del primo premio da 5 milioni della Lotteria Italia. Un silenzio che alimenta curiosità e interrogativi dei cittadini, dato che dai gestori dell’esercizio commerciale di Roma non è ancora arrivata alcuna segnalazione ufficiale. Daniele Ciavaglia, titolare della ricevitoria Le 7 Meraviglie a Roma, dove è stato acquistato il primo biglietto vincente, ha commentato all’Adnkronos: “Ancora non abbiamo notizie su chi possa essere il vincitore, non sappiamo nulla. C’è molta riservatezza tra la gente del posto, alcuni dicono che non hanno nemmeno comprato il biglietto. Sinceramente non credo che si presenti in ricevitoria per ringraziare o festeggiare. Molto probabilmente si tratta di un turista di passaggio, non ho la più pallida idea di chi possa essere.” 

L’unica certezza è che il biglietto milionario è stato venduto, ma chi lo ha acquistato non si è ancora presentato nella ricevitoria dove è stato emesso e, al momento, non sono emersi elementi utili per risalire all’identità del diretto interessato. Una prudenza comprensibile spesso dettata dal desiderio di tutelare la propria privacy o di muoversi con cautela prima di rendere nota una vincita così rilevante. Resta però il giallo su chi abbia in tasca il biglietto vincente, mentre la caccia al nuovo milionario, per ora, resta apertissima. 

cronaca

