Lottomatica conferma per 2° anno consecutivo certificazione Top Employer Italia

(Adnkronos) – Lottomatica Group, leader nel settore del gioco autorizzato in Italia e uno dei principali operatori a livello europeo, è entusiasta di annunciare il rinnovo della certificazione Top Employer Italia per il 2025, confermando il riconoscimento per il secondo anno consecutivo. Questa prestigiosa certificazione attesta ancora una volta l’eccellenza dell’azienda nelle politiche di gestione del capitale umano e nel creare un ambiente di lavoro che mette al centro le persone e il loro sviluppo professionale. E’ quanto si legge in una nota dell’Azienda. “La certificazione Top Employer è il riconoscimento attribuito dal Top employers institute alle eccellenze aziendali nelle politiche e strategie hr. Le aziende premiate si distinguono per l’implementazione di pratiche volte al benessere delle proprie persone e al miglioramento dell’ambiente di lavoro. Più in dettaglio, la certificazione viene rilasciata alle imprese che raggiungono e soddisfano gli elevati standard richiesti dalla Hr best practices survey, un processo rigoroso che analizza vari aspetti legati alla gestione delle risorse umane”, prosegue la nota. “Essere certificati Top Employer per il secondo anno consecutivo è per noi un traguardo significativo, che premia l’impegno costante nel creare un ambiente di lavoro innovativo, inclusivo e orientato alla crescita delle persone”, ha dichiarato Giuseppina Falcucci, chief people officer del Gruppo Lottomatica. “Investiamo ogni giorno nel benessere e nello sviluppo dei nostri talenti, affinché possano esprimere al meglio il loro potenziale in un contesto dinamico e stimolante. Questo riconoscimento conferma la solidità delle nostre strategie hr e ci motiva a continuare in questa direzione con ancora più determinazione”, ha concluso. Con il rinnovo della certificazione, l’azienda ribadisce la sua visione orientata alla creazione di un ambiente di lavoro stimolante e sostenibile, dove il benessere delle persone è al centro di ogni scelta strategica e alla base di ogni grande successo. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)