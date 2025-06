Lottomatica Group, Angelozzi e Van Lancker miglior ceo e cfo in Europa in classifica Extel

(Adnkronos) – L’amministratore delegato di Lottomatica Group, Guglielmo Angelozzi, e il chief financial officer, Laurence Van Lancker, sono stati premiati, rispettivamente, come miglior ceo e miglior cfo in Europa nel settore ‘Leisure & hotels’, secondo l’edizione 2025 della Extel Survey, una delle indagini più riconosciute in ambito finanziario a livello internazionale. Il ranking di Extel riflette le valutazioni di un totale di 1.741 investitori, gestori di portafoglio e analisti finanziari di 818 società a livello globale (1.238 professionisti buy-side di 731 società e 503 analisti sell-side di 87 società). Le votazioni hanno portato alla candidatura di 964 aziende e 2.556 figure professionali, suddivise in 31 differenti settori: i ceo sono stati valutati su criteri di credibilità, leadership e comunicazione, mentre i cfo sulla capacità di allocazione del capitale, la gestione finanziaria e la comunicazione. Questo traguardo rappresenta un’ulteriore conferma del ruolo di primo piano di Lottomatica Group nel panorama europeo del leisure & entertainment, e testimonia la fiducia della comunità finanziaria nella solidità e nelle prospettive di crescita della società. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)