Louis Buffon in Nazionale, ma non con Italia: convocato dalla Repubblica Ceca

(Adnkronos) – Prima la chiamata in prima squadra, poi quella in Nazionale, ma non con l'Italia. Sono stati giorni speciali per Louis Thomas Buffon, figlio di Gigi e giovane attaccante del Pisa. Ad appena 17 anni, Buffon è stato chiamato per la prima volta lo scorso weekend da Filippo Inzaghi in occasione della trasferta di Cesena, ma senza riuscire a trovare il suo esordio in Serie B. Oggi però Louis può festeggiare un altro traguardo. Buffon è infatti stato convocato dalla Repubblica Ceca per uno stage insieme alla Nazionale maggiore. Il giovane attaccante ha infatti il doppio passaporto grazie alla madre, Alena Seredova, ed è quindi convocabile dalla selezione ceca. La dinastia dei Buffon con la maglia dell'Italia, almeno per il momento, sembra quindi destinata a interrompersi.