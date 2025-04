Louis compie 7 anni, sui social il sorriso del principe sdentato

(Adnkronos) – Sorride sdentato il principino Louis che oggi, 23 aprile, compie 7 anni. In occasione del compleanno del terzogenito e figlio più giovane del principe William e della principessa Kate, Kensington Palace ha diffuso sui social una sua nuova fotografia che lo ritrae all’aria aperta, seduto su un tronco, senza gli incisivi. “Auguri al principe Louis per un felicissimo settimo compleanno!”, recita il messaggio che accompagna lo scatto social. “Buon compleanno al Principe Louis!” è il messaggio che compare sull’account ‘X’ della Famiglia Reale, che ha condiviso la fotografia con l’emoji di palloncini e festeggiamenti. Nel nuovo ritratto il giovane principe indossa una camicia a quadri, un maglione verde scuro e jeans blu, mentre sullo sfondo del bosco è raffigurato un tappeto di campanule. L’immagine è stata scattata all’inizio di aprile nel Norfolk dal fotografo Josh Shinner, originario dello Yorkshire. Non è la prima volta che Shinner ritrae in foto la giovane famiglia reale. Sempre lui aveva scattato una fotografia in bianco e nero di William, Kate, il principe George, la principessa Charlotte e il principe Louis come immagine ufficiale della famiglia per la cartolina di Natale nel dicembre 2023. Louis è noto per il suo comportamento talvolta impertinente, dal ballo al concerto del Giubileo di Platino alle smorfie sul balcone di Buckingham Palace accanto alla nonna, la Regina Elisabetta. E’ nato il giorno di San Giorgio, il 23 aprile 2018, nel reparto privato Lindo Wing del St Mary’s Hospital di Paddington, nel centro di Londra. —internazionale/royalfamilynewswebinfo@adnkronos.com (Web Info)