Louis Prevost, il fratello di Papa Leone XIV, nello Studio ovale da Trump

(Adnkronos) – Il fratello ‘Maga’ di Papa Leone XIV da Donald Trump nello Studio Ovale. Louis Prevost, 73 anni, ha postato sul suo profilo Facebook una foto in cui lui e la moglie Deborah sono insieme al presidente americano dietro al Resolute Desk: con loro c’è anche il vicepresidente JD Vance. Lo scatto è stato condiviso su X da una consigliera del tycoon, Margo Martin, che ha scritto: “Grande incontro tra il presidente Trump, il vice presidente Vance e il fratello del Papa, Louis Prevost e la moglie Deborah”. Prima di riceverlo alla Casa Bianca, parlando con i giornalisti al Congresso, Trump aveva detto: “Mi piace il Papa e mi piace il fratello del Papa. Sapete che vive in Florida? E’ per il Maga (il movimento repubblicano che fa riferimento al presidente, ndr) e per me. Non vedo l’ora di accoglierlo alla Casa Bianca, gli voglio stringere la mano e abbracciarlo”. Louis Prevost e la moglie erano stati domenica scorsa a San Pietro per la messa di inizio pontificato di Papa Leone XIV. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)