Louis Vuitton Cup, Luna Rossa squalificata: Ineos in vantaggio 2-1

(Adnkronos) – Ineos Britannia è in vantaggio per 2-1 su Luna Rossa nella finale di Louis Vuitton Cup senza regatare. Dopo quasi un’ora di rinvio per troppo vento, nel momento in cui si poteva partire l’equipaggio italiano non è stato in grado di regatare per un guasto alla randa, bucata dalla rottura delle stecche di carbonio. Luna Rossa è stata così squalificata e il punto assegnato a Ineos. La quarta regata prenderà il via alle 15.25. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)