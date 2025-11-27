Louvre aumenta del 45% il prezzo dei biglietti per i visitatori extra-europei

8.6 C
(Adnkronos) –
Il Louvre aumenterà del 45% il prezzo del biglietto per i visitatori provenienti da Paesi extra-europei a partire dal 14 gennaio 2026. Lo hanno confermato all’agenzia di stampa Afp fonti del museo e le organizzazioni sindacali. Per i cittadini non appartenenti allo Spazio economico europeo (che comprende Ue, Islanda, Liechtenstein e Norvegia) il biglietto passerà dagli attuali 22 a 32 euro, con un rincaro di 10 euro. 

La misura, promossa dal governo francese e criticata dai sindacati, punta a rafforzare le entrate dell’istituzione parigina – nel mirino della critica dopo il ‘furto del secolo’ – e a finanziare la manutenzione del patrimonio artistico, mentre le parti sociali denunciano un provvedimento “discriminatorio” che rischia di penalizzare il turismo internazionale. 

