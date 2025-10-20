14.3 C
Louvre riapre ai visitatori. Darmanin: “Furto dà immagine pessima della Francia”

(Adnkronos) – Il Louvre riapre le porte ai visitatori oggi, lunedì 20 ottobre, dopo il furto di domenica, un colpo fulmineo con un bottino dal valore “inestimabile”.  

La riapertura del museo più famoso al mondo è prevista per le 9, ma alcune “aree” saranno “oggi chiuse al pubblico”, hanno confermato dal Museo a Bfmtv senza altri dettagli all’indomani della rapina che il presidente francese Emmanuel Macron ha definito “un attentato a un patrimonio che amiamo perché è la nostra storia”, assicurando che “recupereremo le opere e i responsabili saranno assicurati alla giustizia”. 

“Non è possibile garantire la sicurezza totale di tutti i luoghi, ma quel che è certo è che abbiamo fallito”. Così ai microfoni di France Inter il ministro della Giustizia, Gérald Darmanin. Un colpo che dà “un’immagine pessima della Francia”, ha detto, dopo che gli autori sono riusciti a “mettere un montacarichi nel mezzo della strada a Parigi, far salire delle persone in pochi minuti per recuperare gioielli dal valore inestimabile”. 

 

