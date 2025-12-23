10.7 C
Firenze
martedì 23 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Love Again vince la sfida degli ascolti. Oltre 4.8 milioni di spettatori per La Ruota

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – E’ Rai1 con ‘Love Again’, a vincere la sfida della prima serata televisiva di ieri, lunedì 22 dicembre 2025. Il film con Celine Dion ha tenuto davanti allo schermo 2.218.000 spettatori, totalizzando il 13.4% di share. Secondo posto per Canale5 con ‘Io Sono Farah’, che ieri è stato la scelta di 2.135.000 spettatori per uno share del 12.8%. Terza sul podio del prime time Italia1, che ieri trasmetteva la ‘Supercoppa Italiana Live’: è stata vista da 1.631.000 spettatori con il 9.7% di share. 

Rai3, con ‘Tutti insieme appassionatamente’, ha incollato davanti al video 911.000 spettatori registrando il 5.9% di share, mentre Rai2, con ‘Formidabile Discoring’, è stato scelto da 854.000 spettatori (share al 5.8%). Su Rete4, ‘Quarta Repubblica’ è stato la scelta di 834.000 spettatori per il 6.7%, mentre La7 con ‘La Torre di Babele’ ha ottenuto un ascolto medio di 634.000 spettatori e il 3.4% di share. 

Nell’access prime time, Canale 5 con ‘La Ruota della Fortuna’ ha tenuto davanti allo schermo 4.882.000 spettatori pari al 23.3% di share, mentre su Rai1 ‘Affari Tuoi’ è stato la scelta di 4.358.000 spettatori, con uno share del 20.7%. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
10.7 ° C
12.1 °
10.4 °
83 %
1.5kmh
75 %
Mar
10 °
Mer
11 °
Gio
11 °
Ven
11 °
Sab
13 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1306)ultimora (1170)sport (52)Eurofocus (51)demografica (33)Eugenio Giani (13)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati