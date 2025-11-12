17.7 C
Firenze
mercoledì 12 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Luca Carboni, il concerto dopo il tumore: “Sono emozionatissimo”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Dopo un lungo silenzio e un periodo complicato segnato dalla malattia, Luca Carboni è tornato a cantare davanti al suo pubblico. Il cantautore bolognese si è esibito ieri, 11 novembre 2025, a Milano all’Unipol Forum per un evento speciale, un concerto unico, ‘Rio Ari O Live’: un grande racconto tra musica, immagini e parole, una grande festa. 

Un video diventato virale sui social mostra il cantautore visibilmente commosso: “Sono emozionatissimo”, ha detto. Luca Carboni ha voluto celebrare il suo ritorno nella musica insieme ai colleghi e amici di sempre: Cesare Cremonini, Elisa e Jovanotti.  

“Questa sera lascerò che siano le canzoni e le parole a raccontare, non voglio dire troppe parole”, ha aggiunto il cantautore che ha definito il suo ritorno sul palco come una “rinascita”. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
17.7 ° C
20.2 °
16.6 °
63 %
1.8kmh
40 %
Mer
18 °
Gio
17 °
Ven
18 °
Sab
17 °
Dom
15 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1499)ultimora (1392)sport (60)demografica (47)attualità (26)Eugenio Giani (14)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati