20.6 C
Firenze
giovedì 23 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Lucarelli torna sullo scontro con D’Urso: “Ecco cosa vuol dire fare show”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Dopo il vivace confronto andato in onda sabato sera a Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli è tornata sull’argomento spiegando sui social cosa intende per “fare show”. Lo scontro era nato dopo l’esibizione di Barbara D’Urso, quando la giurata aveva ‘criticato’ la conduttrice per non aver messo ancora in gioco la sua personalità: “Tu ti stai nascondendo dietro meravigliose coreografie. C’è un problema a livello di show. Tu lo sai benissimo. Tu sei stata la tv per decenni e sei stata anche la più brava nel tuo segmento. Ballate molto bene, però il vero problema è cosa si dirà dopo, che balli bene e fine”, aveva commentato Lucarelli durante il programma. 

Parole che hanno creato un vero e proprio dibattito social. Con una serie di storie Instagram, infatti, Lucarelli è tornata sull’argomento per approfondire il concetto: “In un programma tv si fa show con la propria personalità, che non è litigio ma molto altro. Mi racconto in modo originale, faccio battute o riflessioni interessanti, creo dinamiche, rispondo in maniera divertente o efficace, invento uno storytelling o semplicemente, lascio che emerga la parte più interressante o inedita di me. O degli altri”, spiega la giurata del dance show di Rai 1.  

“Se per voi – aggiunge Selvaggia come stoccata finale – fare show è solo gente che si insulta è perché, appunto, non vi viene in mente altro oltre gli ospiti della tv peggiore di Barbara D’Urso”.  

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo coperto
20.6 ° C
20.6 °
19 °
79 %
0.9kmh
100 %
Gio
20 °
Ven
20 °
Sab
18 °
Dom
19 °
Lun
16 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2045)ultimora (1384)vid (296)tec (87)Lav (71)sport (62)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati