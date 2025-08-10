32.1 C
Lucca, ultraleggero precipita in campo a Forte dei Marmi: un ferito

(Adnkronos) – Un aereo ultraleggero è precipitato in un campo a Forte dei Marmi, nei pressi dell’Autostrada A12. A bordo un italiano, di 47 anni, unico occupante del velivolo, che ha riportato varie escoriazioni ed è stato portato, comunque in codice giallo, al pronto soccorso dell’ospedale Versilia. Sul posto l’automedica di Querceta, un’ambulanza della Croce Verde di Forte dei Marmi, i Vigili del Fuoco, la Polizia e la Società autostrade. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

