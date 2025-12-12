Luciano a MasterChef, il concorrente di 92 anni che commuove i giudici

9 C
Firenze
venerdì 12 Dicembre 2025
(Adnkronos) –
MasterChef ha già trovato il suo vincitore? Si chiama Luciano, ha 92 anni e la sua storia ha commosso i giudici del cooking show, in onda giovedì 11 dicembre con la prima puntata della nuova edizione.  

Luciano, ha raccontato, di non essere ancora in pensione: “Faccio l’amministratore delegato di una piccola azienda di telecomunicazioni”. E non ha dubbi sul motivo della sua partecipazione: “Sono venuto a MasterChef per vincere”, ha detto.  

Il momento più emozionante è arrivato quando Cannavacciuolo gli ha chiesto quando avesse iniziato a cucinare. “Da pochi anni, 10. Quando mia moglie Miriam ha smesso di poterlo fare, lo faceva per me e per lei, poi anche per i miei figli quando venivano a trovarci il sabato e la domenica. Ho cominciato a fare qualche piatto fuori dal comune, mettendo degli ingredienti un po’ diversi da quelli soliti, mi riusciva bene”.  

Alla domanda se Miriam cucinasse bene, Luciano con orgoglio ha risposto: “Era bravissima, aveva una specie di sesto senso. Guardava una ricetta e la cambiava al volo, seguendo l’istinto, e spesso le riusciva anche meglio dell’originale. Quando organizzavamo cene con gli amici preparava tutto lei. Cominciavamo giorni prima, non abbiamo mai comprato niente di pronto. Lei mi ha lasciato questa passione”. 

