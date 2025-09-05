20 C
Firenze
sabato 6 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Luis Enrique cade dalla bici, allenatore Psg si rompe clavicola

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Luis Enrique cade dalla bicicletta, si frattura la clavicola e dovrà essere sottoposto ad un’operazione. Il Paris Saint-Germain fa il punto sulle condizioni dell’allenatore spagnolo, vittima di un incidente. “In seguito alla caduta in bicicletta avvenuta venerdì, l’allenatore del Paris Saint-Germain Luis Enrique è stato trasportato al pronto soccorso e verrà sottoposto a un intervento chirurgico per la frattura della clavicola. Il Paris Saint-Germain desidera esprimere il suo pieno sostegno a Luis Enrique e augurargli una pronta guarigione. Il club fornirà ulteriori informazioni a breve”, si legge in un tweet del club campione d’Europa dopo il trionfo nella finale di Champions League 2024-2025 contro l’Inter. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
20 ° C
21.2 °
18 °
82 %
0.5kmh
0 %
Sab
31 °
Dom
31 °
Lun
31 °
Mar
28 °
Mer
20 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

carabinieri (17)Gaza (14)Pisa Sporting Club (13)Serie A (13)Eugenio Giani (11)arresto (10)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati