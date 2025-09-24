22.4 C
Firenze
mercoledì 24 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Luis Enrique ‘ruba’ il Pallone d’oro a Dembélé: il video della festa in casa Psg

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Ousmane Dembélé torna a casa con il Pallone d’oro 2025. Il calciatore più forte al mondo, come riconosciuto dalla giuria del prestigioso premio, è arrivato al centro di allenamento del Psg con il trofeo vinto lunedì. L’asso francese è stato accolto dagli abbracci dei compagni, tutti pronti a complimentarsi con lui per il traguardo raggiunto. L’accoglienza più calorosa? Quella di Luis Enrique, il tecnico che lo ha coccolato fin dal suo arrivo a Parigi nel 2023, facendone un campione dopo anni di alti e bassi.   Il siparietto che in queste ore sta facendo il giro dei social è tutto da ridere. Luis Enrique entra nella stanza, vede Dembélé ed esclama tra i sorrisi: “Oooh, il Pallone d’oro Ousmane Dembélé”. Poi l’abbraccio e… il ‘furto’. L’allenatore prende il trofeo, lo alza e lo bacia per… il bis. Dopo il premio per il miglior allenatore vinto ricevuto nella cerimonia. In fondo, se l’attaccante ha raggiunto certi livelli, il merito è anche suo.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
22.4 ° C
22.9 °
22 °
52 %
5.1kmh
20 %
Mer
21 °
Gio
16 °
Ven
22 °
Sab
24 °
Dom
23 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Almanacco (14)Serie C (12)vigili del fuoco (11)carabinieri (11)Gaza (10)elezioni regionali Toscana 2025 (10)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati