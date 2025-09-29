25.2 C
Firenze
lunedì 29 Settembre 2025
Lukaku, l’addio al padre: “Mi hai insegnato tutto quello che so”

REDAZIONE
(Adnkronos) – “Grazie per avermi insegnato tutto quello che so. Ti sarò sempre grato e ti apprezzo. La vita non sarà più la stessa”. Lo scrive sui suoi social Romelu Lukaku, annunciando la morte del padre Roger.  “Proteggendomi e guidandomi come nessun altro potrebbe fare. Il dolore e le lacrime scendono alla grande, ma Dio mi darà la forza di rimettermi in sesto – scrive -. Grazie di tutto, Roger Menama Lukaku Vieux Roy (per i suoi amici). Mon Papa”. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

