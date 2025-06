L’ultimo giorno di Giovanni Malagò alla guida del Coni, domani le elezioni per il nuovo presidente – Fotogallery

(Adnkronos) – Giovanni Malagò ha vissuto il suo ultimo giorno di lavoro a Palazzo H come presidente del Coni con grande emozione (Fotogallery) come documentano le foto di Ferdinando Mezzelani per l’agenzia GMT. Domani ci saranno le elezioni per il nuovo quadriennio: si volta pagina dopo l’erà Malagò, durata 12 anni. Il presidente uscente ha vissuto sin dal primo giorno il suo incarico con spirito di servizio. Dopo 3 mandati anni alla guida dello sport italiano, ha trascorso la giornata a Palazzo H, lasciandolo alle 19.26, seguito dal fotografo storico del Coni Ferdinando Mezzelani che ha immortalato gli ultimi momenti, nel suo studio, nei corridoi, sulla scalinata e all’ingresso del Palazzo H, riflettendo sui successi raggiunti e sulle sfide superate. Malagò ha dichiarato di sentirsi come al primo giorno, ha mantenuto un approccio zen e positivo verso il futuro, ha espresso orgoglio per i risultati ottenuti, tra cui il prestigio internazionale dello sport italiano e i successi sportivi mai raggiunti prima. Nonostante lasci la presidenza, Malagò ha affermato che non abbandonerà il mondo dello sport e continuerà a contribuire in altre forme. Del resto è membro del Cio ed ha un compito importante in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Il numero uno del Coni in questi giorni ha ricevuto un diluvio di messaggi, vero ossigeno per la sua vita. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)