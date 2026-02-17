15.5 C
Luppi (Msd Italia): “Contro Hpv prevenzione parte dal calcio femminile”

(Adnkronos) – “L’iniziativa che presentiamo oggi è diversa dal solito: mira ad aumentare la possibilità di arrivare a più persone parlando di prevenzione” partendo dal “mondo sportivo, in particolare dal calcio femminile. Abbiamo unito il concetto della parata con quello dell’azione del vaccino che blocca, in questo caso, il virus Hpv particolarmente dannoso per la salute umana, responsabile di più di 6 forme diverse di cancro che riguardano le donne, ma anche i maschi”. Sono le parole di Nicoletta Luppi, presidente e amministratrice delegata di Msd Italia, all’evento per la presentazione della campagna ‘Blocca l’Hpv con la vaccinazione’, lanciata dall’azienda farmaceutica con Serie A Women e approvata dal ministero della Salute. 

La parata simbolica al centro della campagna di comunicazione rappresenta “il nostro sistema immunitario” attivato da “un vaccino – spiega Luppi – E’ una vaccinazione che quest’anno compie vent’anni e che in questo caso diventa protezione non di una partita, ma di una vita intera. Il primo obiettivo, anche a livello europeo, è quello di sconfiggere il cancro della cervice uterina e far sì che possa diventare non solo una malattia rara, ma addirittura, così come già in Australia, possa essere eliminato”.  

Trattandosi di una vaccinazione che riguarda anche gli uomini, l’auspicio di Luppi è che “anche il mondo del calcio maschile vorrà alzare l’opportunità di una parata e portare un messaggio di salute e prevenzione così importante”. La vaccinazione, conclude, è “il nostro alleato più straordinario anche per la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale. Saremo più che contenti di abbracciare uno spettro ancora più ampio” di popolazione. 

salute

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

