10.1 C
Firenze
martedì 27 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Luppi (Msd): “Sotatercept farmaco innovativo per ipertensione polmonare”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – “È un’innovazione vera e certificata”, riconosciuta come tale “dalla Fda – Food and Drug Administration statunitense, dall’Ema – European medicines agency e dalla nostra Aifa – Agenzia italiana del farmaco”. Sotatercept è infatti “il primo di una nuova classe di farmaci in grado di agire, per la prima volta, sulla causa dell’ipertensione arteriosa polmonare (Iap), con la possibilità di farla regredire e di migliorare lo stato di salute del paziente”. Così Nicoletta Luppi, presidente e amministratrice delegata di Msd Italia, commenta, all’incontro con la stampa organizzato oggi a Milano, l’approvazione del rimborso di sotatercept per il trattamento della patologia, negli adulti. 

L’ipertensione arteriosa polmonare è una malattia rara, “ma questo non ci impedisce di concentrarci con la stessa passione, con lo stesso orgoglio e lo stesso entusiasmo – afferma Luppi – perché tutti devono poter avere diritto a una buona salute”. Trattandosi “spesso di pazienti giovani, è importante che si possa dare l’opportunità di tornare a vivere una vita che possa essere davvero più di qualità e più in salute”. 

Il trattamento innovativo “è forte di un incredibile mole di dati: addirittura 4 studi clinici in fase III di cui 2 sono stati interrotti perché non c’era confronto rispetto al miglior standard di cura – sottolinea – Continueremo ad andare avanti nello studio potenziale di altre indicazioni – assicura Luppi – e, sicuramente, continueremo anche con altri farmaci per questa area terapeutica. Non dobbiamo fermare la ricerca – rimarca – dobbiamo lavorare in partnership con le istituzioni e con il privato, perché si possa accorciare il più possibile il tempo della diagnosi e puntare anche sull’innovazione digitale e tecnologica per avere degli alleati della terapia e della prevenzione”. 

salute

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
10.1 ° C
10.9 °
9.3 °
67 %
3.1kmh
40 %
Mar
9 °
Mer
10 °
Gio
9 °
Ven
10 °
Sab
11 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1464)ultimora (1301)sport (60)Eurofocus (57)demografica (46)vigili del fuoco (12)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati