L’uragano Melissa porta venti e piogge devastanti alle Bahamas, 34 morti ai Caraibi

(Adnkronos) –
L’uragano Melissa sta colpendo le Bahamas con venti devastanti e piogge torrenziali, dopo aver provocato la morte di almeno 34 persone in Giamaica, Cuba e Haiti. Il bilancio delle vittime continua ad aumentare mentre l’uragano, che all’inizio era una tempesta di categoria 5 e ora si è indebolito fino a raggiungere la categoria 2, si sposta attraverso le Bahamas e si prevede che passerà vicino alle Bermuda. 

Le autorità di Haiti hanno dichiarato che almeno 25 persone, tra cui bambini, sono morte. In Giamaica sono stati confermati otto decessi, mentre nella Repubblica Dominicana è stato segnalato un decesso, portando il bilancio delle vittime attualmente noto nei Caraibi a 34. Cuba non ha ancora segnalato vittime, ma ha subito distruzioni diffuse.  

In Giamaica, il primo ministro Andrew Holness ha descritto la situazione parlando di “devastazione totale” in tutta l’isola, con le persone bloccate sui tetti e senza elettricità. Dopo aver colpito Cuba come una tempesta di categoria 3, il presidente Miguel Díaz-Canel ha definito il momento del passaggio di Melissa “una notte molto complessa, con danni significativi segnalati”, aggiungendo che le operazioni di salvataggio e recupero inizieranno non appena 

