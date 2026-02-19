11.9 C
Firenze
giovedì 19 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Lutto nel mondo dell’hip hop, morto a 25 anni Lil Poppa

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Il rapper statunitense Lil Poppa, nome d’arte di Janarious Mykel Wheeler, è morto all’età di 25 anni. La notizia è stata confermata dall’ufficio del medico legale della contea di Fulton, in Georgia, che ha riferito che il decesso è avvenuto nella mattinata di mercoledì 18 febbraio. Le cause della morte sono al momento “oggetto di indagine” A riportare per primo la notizia è stato il sito americano Tmz. Secondo quanto comunicato dalle autorità locali, ulteriori dettagli verranno diffusi al termine degli accertamenti medico-legali. 

Originario di Jacksonville, in Florida, Lil Poppa si era imposto negli ultimi anni come una delle voci emergenti più prolifiche della scena hip hop del sud degli Stati Uniti. In meno di un decennio aveva costruito un catalogo musicale significativo, pubblicando cinque album e numerosi singoli. 

Tra i brani che ne hanno segnato l’ascesa figurano “Love & War”, “Purple Hearts”, “Mind Over Matter” e “Happy Tears”. In particolare, “Purple Hearts” – canzone incentrata su un episodio di violenza armata in cui il rapper era rimasto coinvolto – aveva attirato l’attenzione dell’etichetta Interscope Records, contribuendo a consolidarne la notorietà.  

Nel 2022 il rapper aveva firmato con la Collective Music Group (Cmg), fondata dal rapper Yo Gotti, entrando a far parte di una scuderia che comprende anche la candidata ai Grammy GloRilla. Il suo maggiore successo commerciale risale al 2021 con “Love & War”, brano contenuto nell’album “Blessed, I Guess”, in cui affrontava temi come l’amore, la vulnerabilità e la violenza nelle comunità urbane.  

Lo scorso agosto aveva pubblicato l’album di sedici tracce “Almost Normal Again” e appena cinque giorni prima della morte aveva lanciato il singolo “Out of Town Bae”. Era inoltre atteso in concerto il prossimo mese a New Orleans. In un’intervista del 2021 aveva descritto con semplicità il suo approccio alla musica: “Essere un artista è facile finché hai qualcosa di cui parlare. Finché hai vissuto qualcosa, sarà sempre facile”. Parole che oggi risuonano come il manifesto di una carriera breve ma intensa, segnata da testi diretti e autobiografici. (di Paolo Martini) 

 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
pioggia moderata
11.9 ° C
13 °
10.6 °
79 %
5.1kmh
75 %
Gio
11 °
Ven
15 °
Sab
15 °
Dom
15 °
Lun
14 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1392)ultimora (1228)sport (67)Eurofocus (50)demografica (47)vigili del fuoco (17)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati