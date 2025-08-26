26.3 C
Lutto nel mondo dello sci, morta a 25 anni Chiara Arduino

Ultima ora
REDAZIONE
(Adnkronos) – “Il mondo dello sci piange la prematura scomparsa di Chiara Arduino, 25 anni, di Garessio”. Lo riporta la Federazione Italiana Sport Invernali in una nota. “Chiara – si legge – aveva una grande passione per lo sport e per la montagna, tanto da avere iniziato da piccolissima come giovane atleta nel Garessio, nel Sangiacomo e poi nel Mondolé Ski team, per poi diventare maestra di sci nello sci club Ceva. Lavorava a Valtournenche, dove è stata colpita da un malore improvviso che le è stato fatale”. Chiara Arduino si era laureata lo scorso anno a Torino e recentemente aveva ripreso a sciare e ad arrampicarsi in montagna. “La Federazione Italiana Sport Invernali si stringe alla famiglia Arduino in questo momento triste e doloroso” chiude il comunicato. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

