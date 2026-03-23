15.3 C
Firenze
lunedì 23 Marzo 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Lutto per Igor Tudor, il padre muore durante la gara del Tottenham

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Corriere Toscano
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Grave lutto per l’ex tecnico di Lazio e Juventus, Igor Tudor, attualmente alla guida del Tottenham. Il padre Marco è morto durante il match contro il Nottingham Forest.  

Sui social arriva il cordoglio della Lazio e della Juventus. “La S.S. Lazio esprime il proprio profondo cordoglio all’ex allenatore biancoceleste Igor Tudor per la scomparsa del padre”, scrive sui social il club biancoceleste. 

“Siamo vicini a Igor Tudor e alla sua famiglia. Juventus si unisce al cordoglio per la scomparsa del padre”, scrive il club bianconero. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo coperto
15.3 ° C
16.8 °
14.3 °
43 %
4kmh
98 %
Lun
15 °
Mar
18 °
Mer
17 °
Gio
12 °
Ven
13 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1240)ultimora (1074)sport (80)Eurofocus (46)demografica (40)Eugenio Giani (15)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati