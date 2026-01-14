12.4 C
Firenze
mercoledì 14 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

M5S, Carotenuto e gli occhiali smart alla Camera: “Non faccio video in Aula”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
“I miei sono occhiali ‘smart’, ma in Aula non ho ripreso nulla, sono i miei occhiali da lettura che indosso sempre…”. Lo assicura all’AdnKronos, il deputato del M5S, Dario Carotenuto, la cui immagine con gli occhiali hi-tech, ieri durante l’intervento a Montecitorio del leader Giuseppe Conte, sta girando sui social. Qualcuno ha detto che stava registrando un video in Aula, alla Camera, ricordando quanto già fatto dalla imprenditrice Maria Rosaria Boccia, che nei corridori e in Transatlantico, negli scorsi anni usò occhiali ‘smart’ per riprese vietate dal regolamento di Montecitorio. Video poi finiti sui social.  

“Ma no, io non registravo nulla -sottolinea Carotenuto- . Infatti sui social non trovate nulla. Lampeggiavano magari perché stavo ascoltando un messaggio arrivato su WhatsApp, oppure per una notifica…”. “Certo -aggiunge- a volte li ho pure usati per fare video ‘nascosti’, ma solo fuori dalla Camera, come in Cisgiordania, dove ho ripreso quanto accadeva ai checkpoint”. 

politica

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
12.4 ° C
14.2 °
11.6 °
70 %
1.8kmh
40 %
Mer
12 °
Gio
12 °
Ven
12 °
Sab
12 °
Dom
12 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1002)ultimora (908)Eurofocus (41)demografica (29)sport (24)campionato (12)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati