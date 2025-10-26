15.1 C
M5S, Conte confermato presidente: “Avanti, tutti insieme, a testa alta”

(Adnkronos) – Con 53.353 preferenze la base del Movimento 5 stelle incorona nuovamente Giuseppe Conte come presidente dei pentastellati. “Grazie a tutta la comunità del Movimento 5 stelle, grazie a tutti voi per il sostegno, per la forza e il coraggio che continuate a darmi ogni giorno per affrontare insieme ogni battaglia” ha scritto sui social. “Ci impegneremo ancor di più per fare sempre meglio. Avanti, tutti insieme, a testa alta. Sempre dalla parte giusta!”. 

L’affluenza, si legge nel comunicato diffuso sul sito ufficiale del movimento, si è fermata al 58,67% degli aventi diritto, quindi hanno votato 59.720 iscritti su un totale di 101.783. Nel merito del quesito, l’89,3% ha confermato la carica per l’ex premier, contro il 10,7% (6.367) dei voti contrari. 

politica

