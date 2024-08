M5S, Conte lancia prima fase costituente: “Processo dal basso che coinvolge tutti”

(Adnkronos) – Al via la prima fase del processo costituente del Movimento 5 Stelle. “Una bellissima sfida, un’occasione di vero confronto e partecipazione per rinnovare l’azione politica del Movimento”, scrive Giuseppe Conte sul sito del M5S illustrando le modalità di svolgimento dell’assemblea: un percorso “dal basso”, sottolinea il presidente pentastellato, che vedrà il “coinvolgimento pieno ed effettivo” degli iscritti. Nella prima fase gli iscritti sono invitati a suggerire “bisogni e obiettivi strategici” su cui il Movimento “dovrebbe concentrare la propria azione politica negli anni a venire”: i contributi dovranno essere inviati entro il 6 settembre. La seconda fase si svolgerà nei primi giorni di ottobre “ed è la fase deliberativa vera e propria”. Saranno coinvolti: “300 iscritti, estratti a sorte su un campione stratificato basato su equilibrio di età, genere e provenienza geografica, suddivisi in tavoli di lavoro; tutti gli iscritti e i simpatizzanti che avranno contribuito attivamente nella prima fase, che potranno inviare proposte e suggerimenti attraverso la piattaforma; un gruppo di 30 giovani minorenni (14-17 anni); un gruppo di sostenitori non iscritti”. La terza e ultima fase, quella dell’assemblea vera e propria, “si svolgerà in modalità composita (partecipazione con presenza fisica oppure on-line) e vedrà la partecipazione di un panel di esperti, momenti di dibattito politico, l’illustrazione delle proposte e la loro votazione mediante consultazione in rete”, si legge ancora nel post. “Dobbiamo affrontare questo percorso con coraggio e determinazione, guardando al futuro, senza indugiare in un passato che non ritorna. Il Paese, oggi più che mai, ha ‘bisogno’ del Movimento”, scrive Conte sul blog del M5S. “Siamo e dovremo sempre essere radicali nel difendere i nostri principi e valori. Siamo e rimarremo sempre ‘scomodi’, sempre intenti a contrastare la degenerazione che spinge la classe politica a perdere di vista i bisogni dei cittadini per ritagliarsi forme di privilegio e spazi di impunità. Liberiamo le energie”, sottolinea. L’assemblea costituente del M5S sarà “il più grande esperimento di democrazia ‘partecipativa’ mai realizzato, in Europa, da una forza politica, in linea con i criteri contenuti nella Raccomandazione della Commissione europea del 12 dicembre 2023, sul ‘coinvolgimento e la partecipazione effettiva’ dei cittadini e delle organizzazioni della società civile alle politiche pubbliche”. “Questo progetto – spiega il presidente pentastellato – è il modo migliore per affrontare il crescente disimpegno dei cittadini verso la politica e la diffidenza e la disaffezione che molti di loro provano verso tutto ciò che riguarda la ‘res publica’. Il Movimento è nato con una forte carica rivoluzionaria, una forte tensione innovativa. E’ per questo che dobbiamo vivere la nostra parabola politica mettendoci seriamente e radicalmente in discussione. E’ l’unico modo per essere sicuri di perseguire l’unico obiettivo che davvero conta per una forza politica: perseguire la cura degli interessi dei cittadini”. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)