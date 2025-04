M5S in piazza contro il riarmo, Conte sente Schlein: “Pd ci sarà”

(Adnkronos) – La piazza del Movimento 5 stelle si prepara alla volata finale. Una piazza contro il riarmo e contro l’esecutivo di Giorgia Meloni le cui risposte non risultano sufficienti, ma anche qualcosa di più. Un punto di inizio perché “possa nascere qualcosa di più grande”, dice Riccardo Ricciardi, per esempio per “costruire il primo solido architrave per tirare su la fortezza di un progetto alternativo a questo governo e alla disastrata politica a cui ci sta portando”, risponde Giuseppe Conte secondo il quale oggi “porremo il primo grande mattone per un progetto alternativo di governo. Lo faremo dicendo no a 800 miliardi buttati in armi, sì invece al taglio delle bollette e delle code negli ospedali”. Un appello che Elly Schlein sembra aver accolto. La segretaria del Partito democratico dopo giorni a riflettere, scioglie la riserva, ma non si sbilancia del tutto sulla sua presenza in piazza: “Il Pd parteciperà con una delegazione alla manifestazione”, annuncia, e questo perché “quando un nostro alleato va in piazza, al netto delle differenze, noi portiamo attenzione e ascolto perché siamo testardamente unitari”. La decisione trova il favore di Campo Marzio, riferiscono alcune fonti pentastellate, che poi precisano che “la segretaria dem ha chiamato Conte anticipandogli la notizia”. Schlein o non Schlein, comunque saranno tanti i cittadini a colorare le vie di Roma di bandiere del Movimento 5 stelle, e della pace. Numeri alla mano, sono previsti oltre cento pullman organizzati dai coordinatori regionali del movimento, più di 500 persone del Nord che arriveranno in treno, i voli dalla Sardegna, 200 giovani dei network che apriranno il corteo, e questo solo per quanto riguarda la macchina organizzata dei pentastellati, che pure sta avendo qualche difficoltà a collocare gli autobus nel tradizionale posteggio di Anagnina, sold out per l’occasione. In uno scenario del genere, difficile che da Campo Marzio non continui a filtrare entusiasmo e ottimismo: “Siamo fiduciosi della buona riuscita della manifestazione perché si sta realizzando, da quello che si può percepire, una grande spinta di popolo”. In questa maniera, infatti, si dà ancora più a senso a quella piazza che vuol dire incontro, dialogo e crescita, unita, stavolta, per dire no al piano di Ursula von der Leyen, contro le risposte timide del governo ai dazi di Donald Trump, contro chi sta mettendo in ginocchio i cittadini non dando risposte sufficienti sul carovita, sul caro bollette, sulla sanità a pezzi, sui cali della produzione industriale. Ed è di questo che si parlerà dal palco. Ad aprire le danze ci penserà la vicepresidente Paola Taverna, che avrà anche il compito di moderare gli interventi delle tante personalità, anche politiche, che si alterneranno. Oltre ai tanti ospiti annunciati negli scorsi giorni – da Alessandro Barbero e Marco Travaglio, passando per Michele Santoro, Jeffrey Sachs, Marco Tozzi, a Barbara Spinelli e Tomaso Montanari – prenderanno la parola a via dei Fori imperiali anche Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, leader di Avs, Maurizio Acerbo, segretario di Rifondazione comunista, e l’eurodeputato belga del Partito del Lavoro Marc Botenga. Tra gli interni, microfono anche ai capigruppo a Camera e Senato, Ricciardi e Stefano Patuanelli, al capo delegazione al Parlamento europeo, Pasquale Tridico, ai vicepresidenti, Chiara Appendino, Michele Gubitosa e Mario Turco, alla presidente sarda, Alessandra Todde, e all’ex presidente della Camera (e forse candidato in Campania), Roberto Fico. A chiudere i giochi, poi, ci penserà Conte. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)