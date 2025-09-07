30.3 C
“Ma che s’è visto che stavo al pontile di Ostia?”, su Venezia la gag del comico Fabio Avaro

(Adnkronos) – Il Lido di Ostia spacciato per il Lido di Venezia ma poi un ‘errore’ di inquadratura ed ecco che l’inconfondibile pontile simbolo del lungomare di Roma manda tutto all’aria. E’ la divertente gag postata su Instagram dal comico Fabio Avaro.    “E finalmente anche io a Venezia”, dice Avaro in un videoselfie che mostra sullo sfondo un’improbabile scorcio con spiaggia e pattino di salvataggio in bella mostra. “Un saluto a tutti i miei followers dal Festival di Venezia – continua il comico – un abbraccio, ciao”. Poi con un giro di 180 gradi eccolo inquadrare il pontile di Ostia Lido. “Ma che s’è visto?”, ironizza imprecando il comico. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

