“Ma che te strilli?”, l’arbitro sbotta agli Internazionali – Video

"Ma che te strilli?". Alla fine, anche l'arbitro sbotta agli Internazionali d'Italia 2025. L"effervescenza' del pubblico al Foro Italico supera i limiti e il giudice di sedia del match tra Alex Zverev e Arthur Fils non esita a rimproverare in maniera plateale il tifoso indisciplinato. Manuel Messina, giudice di sedia, interviene con tempestività quando uno spettatore urla prima di un servizio di Zverev. "Per favore… ma che te strilli? Prima del servizio non strillare, no?", dice l'arbitro mentre Zverev deve interrompere il movimento. Il resto del pubblico apprezza la reprimenda di Messina e applaude. Il torneo capitolino, sin qui, è stato caratterizzato da episodi che hanno coinvolto, loro malgrado, diversi giocatori. In più di un'occasione si è assistito a condotte poco corrette da parte di spettatori – presumibilmente scommettitori – che non hanno esitato a disturbare o addirittura insultare giocatori nel corso di incontri.