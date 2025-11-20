11.3 C
Made expo 2025, Durazzi (Kromoss): “Sostenibilità al centro delle scelte aziendali”

REDAZIONE
REDAZIONE
(Adnkronos) – “Made Expo rappresenta bene la reale tendenza di un mercato sempre più orientato alla sostenibilità, un aspetto che diventa sempre più centrale nella produzione e nella comunicazione delle aziende. Siamo qui con nuovi prodotti rappresentativi di quanto al di là degli obblighi normativi, la nostra cultura aziendale punta su investimenti e sviluppo sostenibile: è per questo che continuiamo a proporre prodotti e soluzioni concepiti secondo una logica realmente sostenibile”.  

Con queste dichiarazioni Mauro Durazzi, direttore marketing e sviluppo commerciale Kromoss, è intervenuto al Made expo 2025, l’appuntamento italiano punto di riferimento per il mondo dell’edilizia e dell’architettura, in svolgimento a Fiera Milano fino al 22 novembre. 

Una fiera che per il direttore marketing dell’azienda specializzata in trattamenti per superfici in alluminio “si inserisce perfettamente nel nuovo approccio comunicativo delle aziende”, sempre più volto alla sostenibilità. 

economia

