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Made in Europe: l’agricoltura resiste ai dazi globali, parola dell’eurodeputato Falcone (Fi/Ppe)

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – “Malgrado i dazi che sono stati imposti al prodotto europeo, il Made in Europe e soprattutto il prodotto agricolo fatto in Europa, coltivato in Europa, riesce comunque ad affermarsi nel mondo”. Lo sottolinea l’eurodeputato di Forza Italia Marco Falcone (gruppo Ppe), in occasione del dibattito “L’Europa vista dagli italiani: speranze e incertezze sul Made in Europe” organizzato da Italiavanti, progetto editoriale di SocialCom, nel quale, a Bruxelles, si discuterà dei dati, della percezione e delle dinamiche del dibattito digitale e della partecipazione sociale. 

“Noi – continua Falcone – non abbiamo materie prime, come Italia. Abbiamo però una grande industria, che può essere valorizzata dall’Europa, da una strategia industriale che non guardi in maniera ideologica alla sostenibilità green, ma una sostenibilità pragmatica, che metta al centro il lavoro e possa quindi declinata in tutti i territori, in ragione dell’articolo 174, del nostro trattato, che parla di coesione territoriale”. 

E allora, prosegue, “un progetto industriale credibile, reale, per l’Europa diventa molto concreto quando riesce a guardare a tutte queste aree. Non credo che l’Europa, e soprattutto in questo quadro pluriennale finanziario, voglia penalizzare quella che è una delle nostre peculiarità più importanti, che è appunto la nostra agricoltura, il nostro prodotto della terra, le nostre eccellenze”, conclude. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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