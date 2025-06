Madeleine McCann, polizia tedesca ispeziona due pozzi in Portogallo

(Adnkronos) – Una trentina di agenti della polizia tedesca hanno ripreso oggi ad Atalaia a Lagos, nel sud del Portogallo, le ricerche di Madeleine McCann, la bimba scomparsa nel 2007 a Praia da Luz, nell’Algarve. In coordinamento con le forze dell’ordine portoghesi, gli agenti tedeschi stanno ispezionando due pozzi a circa dieci minuti di auto da dove Maddie è scomparsa, ha scritto il quotidiano portoghese Correio da Manha. ”In Portogallo è attualmente in corso un procedimento penale nell’ambito delle indagini sul caso Madeleine McCann”, si legge in una nota rilasciata dalla Procura di Braunschweig in Germania. Non è chiaro quali elementi abbiano portato gli agenti ad avviare nuove ricerche sulla bambina scomparsa mentre era in vacanza con la famiglia. Le autorità tedesche hanno effettuato le ultime ricerche nel 2023, nei pressi del bacino idrico di Barragem do Arade. Le ricerche attuali dovrebbero durare per tre giorni. “Siamo a conoscenza delle perquisizioni che verranno effettuate dalla polizia federale tedesca in Portogallo nell’ambito delle indagini sulla scomparsa di Madeleine McCann. La polizia metropolitana non è presente alle ricerche. Sosterremo i nostri colleghi internazionali ove necessario”, ha detto un portavoce della polizia britannica. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)