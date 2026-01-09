10.9 C
Firenze
venerdì 9 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Madonna al Festival di Sanremo? L’ipotesi dopo la cover de ‘La Bambola’

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Un ritorno di Madonna a Sanremo? L’ipotesi che la star Usa di origini italiane possa calcare di nuovo il palco del festival di Sanremo, sulla scia della cover di ‘La Bambola’, brano lanciato da Patty Pravo nel 1968, realizzata per uno spot di Dolce & Gabbana di prossima uscita, è – a quanto apprende l’Adnkronos – una opzione sul campo, che il direttore artistico starebbe valutando.  

Ma per realizzarla mancherebbero ancora diversi tasselli, dalla compatibilità della trasferta italiana con l’agenda della star all’accordo economico, che dovrebbe probabilmente coinvolgere anche Rai Pubblicità e Dolce & Gabbana.  

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
10.9 ° C
12 °
9.8 °
67 %
4.5kmh
40 %
Ven
9 °
Sab
9 °
Dom
9 °
Lun
8 °
Mar
8 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (896)ultimora (826)Eurofocus (34)demografica (24)carabinieri (15)sport (13)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati