Madonna omaggia Patty Pravo, pubblicata a sorpresa la cover de ‘La Bambola’

Madonna omaggia Patty Pravo. La popstar americana ha pubblicato a sorpresa la cover de ‘La bambola’, storico successo della cantante italiana del 1968. Il brano, cantato in italiano da Madonna, è stato rilasciato sulle principali piattaforme digitali ed è la colonna sonora per la nuova campagna pubblicitaria di un profumo della casa di moda Dolce & Gabbana.

Il brano che porta il titolo ufficiale di ‘La bambola (for Dolce & Gabbana – The One)’ è disponibile su YouTube con la data di ieri e ha già raggiunto 67mila visualizzazioni, mentre sulle piattaforme di streaming come Spotify e Apple Music risulta curiosamente datato 1° ottobre 2025.

Al momento Madonna non ha ancora commentato o promosso l’uscita sui suoi canali social. Un breve teaser della campagna, con un estratto della canzone, è invece apparso sull’account Instagram di Dolce & Gabbana. Il brano originale, scritto da Ruggero Cini, Franco Migliacci e Bruno Zambrini, fu il primo grande successo di Patty Pravo e raggiunse il primo posto della classifica italiana.

