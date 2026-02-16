11.4 C
Madre conduttrice Nbc rapita, Trump: “Nancy Guthrie torni viva o pena di morte per i sequestratori”

(Adnkronos) – Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha minacciato “le conseguenze federali più severe” per i responsabili del rapimento di Nancy Guthrie, la madre della conduttrice Nbc Savannah Guthrie scomparsa il 1° febbraio nei pressi di Tucson, in Arizona. 

In una breve intervista telefonica al New York Post, Trump ha affermato che ordinerà al Dipartimento di Giustizia di chiedere la pena di morte se l’84enne dovesse essere ritrovata senza vita. Gli autori del sequestro, ha dichiarato, affronterebbero “conseguenze molto, molto severe – le più severe”. Alla domanda se ciò significhi la richiesta della pena capitale, il presidente ha risposto: “La più severa, sì – è vero”. 

Negli Stati Uniti le accuse federali sono frequenti nei casi di alto profilo, soprattutto quando vi è un coinvolgimento interstatale o la violazione di leggi federali. L’Arizona prevede la pena di morte, anche se le esecuzioni sono state rare negli ultimi anni; l’amministrazione intende inoltre trasferire in un carcere di massima sicurezza i detenuti federali condannati alla pena capitale a cui la pena era stata commutata. 

