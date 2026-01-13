9.5 C
Firenze
martedì 13 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Madre e figlia morte a Campobasso, a fine gennaio periti a Bari per l’esame delle biopsie

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Avvelenamento di Natale. Dopo i funerali, la ricerca della verità sulla tragica e scomparsa di Antonella Di Ielsi, 50 anni, e della figlia quindicenne Sara Di Vita, segna una nuova tappa tecnica. Le indagini volte a chiarire le cause del decesso delle due donne, avvenuto tra il 27 e 28 dicembre, si sposteranno a fine mese nelle aule del Policlinico di Bari.  

Il prossimo 28 gennaio gli esperti incaricati e i periti delle parti si riuniranno presso il Laboratorio di Campionamento dell’Unità Operativa di Anatomia Patologica Universitaria del capoluogo pugliese. L’attività programmata rappresenta la prosecuzione degli accertamenti autoptici iniziati lo scorso 31 dicembre 2025. In quella sede, i consulenti tecnici avevano proceduto al prelievo degli organi che, come da protocollo, sono stati fissati in soluzione formolica per consentirne la conservazione e la successiva analisi dettagliata.  

L’attenzione degli inquirenti e dei medici legali si concentrerà, in particolare, sull’analisi macroscopica e sul campionamento delle biopsie eseguite sugli organi. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo coperto
9.5 ° C
11.2 °
8.4 °
91 %
1.3kmh
100 %
Mar
8 °
Mer
11 °
Gio
11 °
Ven
14 °
Sab
10 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (978)ultimora (887)Eurofocus (39)demografica (28)sport (24)Eugenio Giani (12)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati