4.3 C
Firenze
martedì 6 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Madre e figlia morte a Campobasso, il medico legale: “Sostanza tossica o batterio le ipotesi al vaglio”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Sono due le principali ipotesi” sulla morte di Sara Di Vita, 15 anni, e di sua madre Antonella Di Ielsi, 50 anni, decedute a Campobasso tra il 27 e il 28 dicembre a poche ore di distanza l’una dall’altra, dopo una lunga agonia: “l’ingestione involontaria di una sostanza tossica oppure una tossina prodotta da batteri patogeni. Sono invece esclusi l’epatite fulminante e il botulismo”. Lo spiega all’Adnkronos Salute il medico legale Marco Di Paolo, consulente della difesa e della famiglia Di Vita, in attesa dei risultati delle analisi tossicologiche e microbiologiche sulle vittime. 

“Al momento possiamo parlare solo in termini generici di una tossinfezione alimentare – chiarisce l’esperto -. Dall’autopsia è emerso che si trattava di due persone sane, senza patologie rilevanti, morte in tempi diversi dopo un evento compatibile con qualcosa di ingerito. Allo stato attuale, però, non è possibile stabilire quale alimento o sostanza abbia causato l’intossicazione”. Di Paolo precisa inoltre di “non aver avuto accesso alla documentazione clinica”, che è secretata ed è in possesso dei consulenti della Procura. “Molto potrebbero dirci gli esami effettuati sul padre e marito delle vittime, Giovanni Di Vita, eseguiti allo Spallanzani, dei quali siamo ancora in attesa – spiega Di Paolo – così come attendiamo i referti dell’ospedale Cardarelli, dove madre e figlia si sono recate due volte prima di essere rimandate a casa”. Restano inoltre da conoscere gli istituti e i laboratori incaricati delle analisi tossicologiche e microbiologiche. “Probabilmente – aggiunge – dopo le festività avremo maggiori informazioni”. 

“Non sappiamo ancora quale sia stata la causa esatta della morte – conclude il medico legale – ma è certo che madre e figlia hanno sofferto per un vomito incoercibile, fino a 30 episodi in una sola notte, una condizione che ha provocato una grave disidratazione e un danno multiorgano”.  

salute/sanita

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
4.3 ° C
4.9 °
2 °
68 %
1.5kmh
75 %
Mar
5 °
Mer
5 °
Gio
5 °
Ven
11 °
Sab
9 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (788)ultimora (731)Eurofocus (23)demografica (20)sport (15)Eugenio Giani (10)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati