4.3 C
Firenze
martedì 6 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Maduro al giudice: “Sono innocente, sono una persona perbene”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Sono innocente, non sono colpevole. Sono un uomo perbene”. Nicolas Maduro, presidente del Venezuela catturato dagli Stati Uniti, si dichiara non colpevole nella prima udienza del processo a suo carico a New York. Il giudice Alvin K. Hellerstein ha chiesto a Maduro di dichiarare le proprie generalità.  

L’imputato si è definito presidente del Venezuela e ha dichiarato di essere stato “rapito”. Maduro, come riferisce il New York Times, si è alzato in piedi e ha iniziato a parlare in spagnolo, probabilmente per rilasciare una sorta di dichiarazione spontanea. “Ci sarà tempo e luogo”, la replica del giudice, limitandosi a chiedere le generalità dell’imputato. Anche la moglie di Maduro, Cilia Flores, si è dichiarata “non colpevole, totalmente innocente”. 

Maduro si è presentato in aula indossando una t-shirt sopra la divisa arancione da detenuto. Il leader venezuelano, come la moglie, ha utilizzato vistose cuffie nere per ascoltare la traduzione di quanto detto durante l’udienza, in particolare dal giudice. Maduro ha affermato di avere “per la prima volta” l’atto di incriminazione tra le mani. “Vorrebbe che glielo leggessi?”, ha chiesto il giudice. “Preferisco leggerlo di persona”, la risposta attraverso un interprete. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
4.3 ° C
4.9 °
2 °
68 %
1.5kmh
75 %
Mar
5 °
Mer
5 °
Gio
5 °
Ven
11 °
Sab
9 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (788)ultimora (731)Eurofocus (23)demografica (20)sport (15)Eugenio Giani (10)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati