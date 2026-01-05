Maduro al giudice: “Sono innocente, sono una persona perbene”

(Adnkronos) – “Sono innocente, non sono colpevole. Sono un uomo perbene”. Nicolas Maduro, presidente del Venezuela catturato dagli Stati Uniti, si dichiara non colpevole nella prima udienza del processo a suo carico a New York. Il giudice Alvin K. Hellerstein ha chiesto a Maduro di dichiarare le proprie generalità.

L’imputato si è definito presidente del Venezuela e ha dichiarato di essere stato “rapito”. Maduro, come riferisce il New York Times, si è alzato in piedi e ha iniziato a parlare in spagnolo, probabilmente per rilasciare una sorta di dichiarazione spontanea. “Ci sarà tempo e luogo”, la replica del giudice, limitandosi a chiedere le generalità dell’imputato. Anche la moglie di Maduro, Cilia Flores, si è dichiarata “non colpevole, totalmente innocente”.

Maduro si è presentato in aula indossando una t-shirt sopra la divisa arancione da detenuto. Il leader venezuelano, come la moglie, ha utilizzato vistose cuffie nere per ascoltare la traduzione di quanto detto durante l’udienza, in particolare dal giudice. Maduro ha affermato di avere “per la prima volta” l’atto di incriminazione tra le mani. “Vorrebbe che glielo leggessi?”, ha chiesto il giudice. “Preferisco leggerlo di persona”, la risposta attraverso un interprete.

