Maestra in gita con alunni trova corpo di una donna, macabra scoperta a Chiavari

(Adnkronos) – Il cadavere di una donna asiatica è stato ritrovato questa mattina, intorno alle 10, nei pressi del fiume Entella, a Chiavari, in provincia di Genova. A fare la macabra scoperta una maestra che aveva portato gli alunni sul parco fluviale dell’Entella. Arrivata sulla sponda San Salvatore, nei pressi del supermercato In’s, la donna ha avvistato quello che da subito le è sembrato un corpo umano. Secondo quanto viene riferito il cadavere si trovava abbandonato da diversi giorni ed era privo di documenti, motivo per cui non è stato possibile finora stabilirne l’età. Sul posto sono intervenuti l’automedica del 118 e un’ambulanza, oltre a polizia e vigili del fuoco. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)