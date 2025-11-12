Magnini, l’ironia dopo lo scontro con la giuria a Ballando: “Uscirò per primo…”

(Adnkronos) – Ancora polemica tra Filippo Magnini e la giuria di Ballando con le stelle. Dopo lo scontro andato in onda nella puntata di sabato 8 novembre, l’ex nuotatore è tornato sui social con un nuovo velato attacco.

Durante le prove con la maestra Alessandra Tripoli, Magnini ha registrato un vide selfie ironico dal tono pungente: “Da ogni situazione bisogna prendere il lato sempre positivo e questa settimana il lato positivo è che ballerò di più…”, ha esordito Magnini.

E poi ironicamente ha aggiunto: “E te ne dico un’altra… so quando uscirò e cioè per primo, allo spareggio. Quasi tutto positivo, quasi… adesso sotto perché dobbiamo preparare tre balli in quattro giorni”, ha concluso. Nel prossimo appuntamento Magnini sfiderà Andrea Delogu – di ritorno in pista dopo due settimane di assenza – e Marcella Bella.

Il video è stato interpretato da molti come un riferimento diretto alle tensioni con la giuria di Ballando, dopo la discussione in diretta televisiva. Durante la scorsa puntata Magnini aveva espresso il proprio malcontento contro la giuria: “Ho l’impressione che a me facciate le pulci. Fate notare sempre qualcosa che non va, a prescindere dai voti. Io non sono Roberto Bolle, sono un concorrente. Non capisco cosa pretendiate da me”, aveva detto il concorrente.

L’ex nuotatore aveva poi rincarato la dose: “Mi devo togliere un sassolino e fare il rosicone fino alla fine. Ho visto clip bellissime per altri concorrenti, penso di essere stato l’unico a cui qualcuno ha rotto le scatole facendo riferimento a mia moglie. Quello che ho sentito non mi è piaciuto: ‘Se lei è qui balli male, se non c’è balli bene’…”, aveva aggiunto Magnini.

—

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)