10.5 C
Firenze
sabato 29 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Mainolfi: “Infermiere centrale per territorio, cronicità ed equità cure”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
2 ' di lettura

(Adnkronos) – “Gli infermieri rappresentano una parte fondamentale del capitale umano del Servizio sanitario nazionale e il loro contributo non è accessorio, ma strutturale”. Gli interventi sulla professione rispondono a “tre esigenze decisive per il Paese: rafforzare la sanità territoriale, affrontare la sfida della cronicità e dell’invecchiamento e ridurre le disuguaglianze di accesso”. Lo ha detto Mariella Mainolfi, direttore generale delle Professioni sanitarie e delle politiche in favore del Ssn del ministero della Salute, intervenendo al panel ‘Un nuovo sistema sanitario. La riforma in cammino’’del Forum Risk Management di Arezzo. 

Sul territorio, “l’infermiere è protagonista della riforma del Pnrr, anche grazie alla figura dell’infermiere di famiglia e comunità, introdotta prima ancora dei nuovi percorsi specialistici – ha spiegato Mainolfi – con una popolazione che invecchia con bisogni sempre più complessi, la figura infermieristica è chiave nella gestione integrata delle fragilità. Inoltre, per capillarità e prossimità, sono i professionisti più idonei a colmare le distanze fra i territori e raggiungere periferie, aree interne e famiglie fragili”. Questo professionista è quindi “determinante per la coesione sociale” e per la tenuta del Ssn.  

Le risorse stanziate dal governo “puntano a rafforzare attrattività, permanenza e condizioni di lavoro, 3 aspetti decisivi per il futuro del Ssn”, ha sottolineato Mainolfi. “Nella legge di bilancio 2026 vediamo uno stanziamento aggiuntivo di 195 milioni che porterà l’aumento medio a circa 701 euro annui, fino a 1.600 euro considerando anche l’incremento della precedente legge di bilancio”. Inoltre, le assunzioni straordinarie a tempo indeterminato, in deroga ai vincoli di spesa, rappresentano un “intervento atteso e necessario per rafforzare i settori più critici”, aggiunge. Sul fronte fiscale, ha ricordato la dirigente, la tassazione agevolata al 15% sulle prestazioni aggiuntive e sul trattamento accessorio, cumulata per gli infermieri con la detassazione al 5% dello straordinario. Misure specifiche sono rivolte anche ai pronto soccorso, “con maggiore flessibilità nell’utilizzo dei fondi per valorizzare il personale. Sono interventi economici, non sufficienti da soli – ha osservato – ma indispensabili per sostenere attrattività, retention e qualità del lavoro infermieristico”. 

L’assistente infermiere, figura introdotta “con il contratto collettivo 2022–2023, ora serve garantire coerenza e qualità del percorso formativo”. A tale proposito, una nota indirizzata a breve a tutte le Regioni dal governo, secondo Mainolfi, dovrebbe chiarire che “la formazione deve essere erogata esclusivamente dalla sanità e dagli infermieri. Non dai centri regionali di formazione”. Una precisazione necessaria dopo che alcune Regioni avevano avviato percorsi non allineati. L’intervento si inserisce nel lavoro congiunto tra ministero, Fnopi, Agenas e Regioni.  

“Abbiamo costruito linee guida condivise – ha chiarito – per garantire una messa a terra uniforme”. Parallelamente, ha assicurato l’esperta, prosegue la revisione del profilo dell’Oss e il percorso delle specializzazioni infermieristiche, “pilastri per percorsi di carriera orizzontale e competenze avanzate. Liberare l’infermiere dalle attività a maggiore standardizzazione – ha concluso – significa migliorare la qualità dell’assistenza e sostenere l’evoluzione della professione”. 

salute

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
10.5 ° C
12.7 °
9.6 °
30 %
0.5kmh
29 %
Sab
12 °
Dom
11 °
Lun
12 °
Mar
12 °
Mer
15 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1400)ultimora (1314)demografica (44)sport (42)attualità (29)Regione Toscana (18)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati