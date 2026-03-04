Maire, nel 2025 utile +33,9% a 284,5 milioni, ricavi +20,3% a 7,1 miliardi

(Adnkronos) – Nel 2025 il gruppo Maire ha registrato ricavi ed Ebitda superiori alle attese e un risultato netto più alto di sempre. Secondo quanto comunicato, i ricavi sono stati pari a 7,1 miliardi di euro, in crescita del 20,3%, l’Ebitda è aumentato del 29,4% a 500,1 milioni, con un margine in aumento dal 6,5% al 7,0%. Il risultato netto si è attestato a 284,5 milioni di euro (+33,9%), con un margine in aumento dal 3,6% al 4,0%. Il portafoglio ordini è stato pari a 12,7 miliardi a fine 2025, ulteriormente rafforzato da nuovi progetti assegnati nei primi due mesi dell’anno per un valore complessivo di 4,7 miliardi. Il consiglio di amministrazione, si legge in una nota, ha approvato la proposta di destinazione dell’utile e la distribuzione di un dividendo di 0,585 euro per azione (+64,3% rispetto al 2025), per un importo complessivo pari a 187,6 milioni, con un incremento del pay-out al 66%.

