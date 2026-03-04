15.1 C
Firenze
mercoledì 4 Marzo 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Maire, nel 2025 utile +33,9% a 284,5 milioni, ricavi +20,3% a 7,1 miliardi

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Nel 2025 il gruppo Maire ha registrato ricavi ed Ebitda superiori alle attese e un risultato netto più alto di sempre. Secondo quanto comunicato, i ricavi sono stati pari a 7,1 miliardi di euro, in crescita del 20,3%, l’Ebitda è aumentato del 29,4% a 500,1 milioni, con un margine in aumento dal 6,5% al 7,0%. Il risultato netto si è attestato a 284,5 milioni di euro (+33,9%), con un margine in aumento dal 3,6% al 4,0%. Il portafoglio ordini è stato pari a 12,7 miliardi a fine 2025, ulteriormente rafforzato da nuovi progetti assegnati nei primi due mesi dell’anno per un valore complessivo di 4,7 miliardi. Il consiglio di amministrazione, si legge in una nota, ha approvato la proposta di destinazione dell’utile e la distribuzione di un dividendo di 0,585 euro per azione (+64,3% rispetto al 2025), per un importo complessivo pari a 187,6 milioni, con un incremento del pay-out al 66%. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
15.1 ° C
16.1 °
14.7 °
62 %
0.5kmh
75 %
Mer
14 °
Gio
20 °
Ven
19 °
Sab
19 °
Dom
17 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1464)ultimora (1316)sport (70)Eurofocus (51)demografica (27)Eugenio Giani (20)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati