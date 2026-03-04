15.1 C
Maire, per il 2026 previsti ricavi tra 7,5 e 7,7 miliardi

REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Confermate dal gruppo Maire le prospettive di crescita e un ulteriore rafforzamento della redditività per il 2026, con ricavi compresi tra 7,5 e 7,7 miliardi di euro, un Ebitda compreso tra 545 e 575 milioni, con un margine del 7,3-7,5%, capex comprese tra 250 e 300 milioni, incluso il prezzo di acquisto del gruppo Ballestra e ulteriori selezionate opportunità di M&A. Le disponibilità nette adjusted sono attese in linea con la fine del 2025, anche tenuto conto del dividendo proposto e degli acquisti di azioni proprie a servizio dei piani di incentivazione. Le acquisizioni di nuovi ordini sono invece attese per circa 9 miliardi, di cui 4,7 miliardi già acquisiti nel corso dei primi due mesi dell’anno 

economia

© Riproduzione riservata

