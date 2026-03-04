15.1 C
Maire, rivisti a rialzo obiettivi Piano 2026-35

(Adnkronos) – Maire rivede al rialzo gli obiettivi del Piano strategico 2026-2035 pubblicato nel 2025. Secondo quanto comunica il gruppo in una nota, i ricavi attesi superano i 13 miliardi di euro nel 2035, quasi il doppio rispetto al 2025, con un margine Ebitda previsto al 10-11% a fine piano.  

Previsti poi tra 1,2 e 1,4 miliardi di investimenti cumulati, incluse selezionate operazioni di M&A per ampliare il portafoglio tecnologico, concentrati nei primi cinque anni. Rimane in linea con il 2026 il dividend pay-out assunto al 66%, lungo tutto l’arco di piano. Maire si aspetta inoltre disponibilità nette adjusted attese a circa 2,1 miliardi nel 2035, tenuto conto degli investimenti cumulati e dei dividendi 

economia

